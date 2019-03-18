Рязанец создал петицию с требованием присвоить озеру «Дикая утка» статус памятника природы

Представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий создал петицию с требованием присвоить озеру «Дикая утка» статус памятника природы. Обращение к министерству природопользования региона опубликовано на сайте
Как отметил Петруцкий, рязанцы обеспокоены уничтожением озера и окружающего ландшафта, как места гнездования самой крупной в Рязанской области колонии озерных чаек и 70 видов других птиц, из которых 10 видов занесены в Красную книгу.
«На озере гнездятся в разные годы от 200 до 900 пар чаек», — отмечается в петиции.
Автор подчеркнул, что спасти озеро можно только присвоив ему статус памятника природы Рязанской области.
Подписать петицию можно по
Напомним, ранее активисты