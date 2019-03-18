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8:32, 18 марта 2019 65
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Рязанец создал петицию с требованием присвоить озеру «Дикая утка» статус памятника природы

Рязанец создал петицию с требованием присвоить озеру «Дикая утка» статус памятника природы

Представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий создал петицию с требованием присвоить озеру «Дикая утка» статус памятника природы. Обращение к министерству природопользования региона опубликовано на сайте Change.org.

Как отметил Петруцкий, рязанцы обеспокоены уничтожением озера и окружающего ландшафта, как места гнездования самой крупной в Рязанской области колонии озерных чаек и 70 видов других птиц, из которых 10 видов занесены в Красную книгу.

«На озере гнездятся в разные годы от 200 до 900 пар чаек», — отмечается в петиции.

Автор подчеркнул, что спасти озеро можно только присвоив ему статус памятника природы Рязанской области.

Подписать петицию можно по ссылке.

Напомним, ранее активисты пожаловались на то, что озеро «Дикая утка», где гнездится самая большая в области колония чаек, засыпают землей. Позже информацией заинтересовались прокуратура и минприроды.


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