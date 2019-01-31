Недалеко от Канищева начали засыпать землей озеро «Дикая утка», где гнездится самая большая в области колония чаек. Об этом активисты написали в группе «
По их словам, на месте работает тяжелая техника: «Отсыпали уже значительную площадь, уничтожив заросли тростника и водной глади озера. Уничтожаются места гнездования чаек».
При этом около озера нет информационных плакатов с указанием того, кто и зачем ведет работы.
«В дополнение к экологической беде ведутся земляные работы в зоне охраняемого природного ландшафта особо ценного объекта культурного наследия федерального значения „Рязанский Кремль“. Согласно постановлению Правительства №972, изменение ландшафта в зоне охраны запрещается», — добавили активисты.
Фото из группы «Рязань Экология»