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10:22, 31 января 2019 1 632
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В Рязани начали засыпать озеро с гнездами чаек — активисты 1

В Рязани начали засыпать озеро с гнездами чаек — активисты

Недалеко от Канищева начали засыпать землей озеро «Дикая утка», где гнездится самая большая в области колония чаек. Об этом активисты написали в группе «Рязань Экология» «ВКонтакте».

По их словам, на месте работает тяжелая техника: «Отсыпали уже значительную площадь, уничтожив заросли тростника и водной глади озера. Уничтожаются места гнездования чаек».

При этом около озера нет информационных плакатов с указанием того, кто и зачем ведет работы.

«В дополнение к экологической беде ведутся земляные работы в зоне охраняемого природного ландшафта особо ценного объекта культурного наследия федерального значения „Рязанский Кремль“. Согласно постановлению Правительства №972, изменение ландшафта в зоне охраны запрещается», — добавили активисты.

Фото из группы «Рязань Экология»


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