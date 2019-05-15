Загрязнивший реку Кердь завод отказался платить штраф в четыре миллиарда

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Загрязнивший реку Кердь завод отказался платить штраф. Рязанское минприроды подало иск в Арбитражный суд с просьбой взыскать с ООО «Биофармкомбинат» 3,78 миллиарда рублей.
В такую же сумму
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Позже в минприроды
Минприродопользования региона
В апреле 2019 года жители Пронского района вновь
Фото ИД «
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