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13:55, 15 мая 2019 9 164
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Загрязнивший реку Кердь завод отказался платить штраф в четыре миллиарда 1

Загрязнивший реку Кердь завод отказался платить штраф в четыре миллиарда

Загрязнивший реку Кердь завод отказался платить штраф. Рязанское минприроды подало иск в Арбитражный суд с просьбой взыскать с ООО «Биофармкомбинат» 3,78 миллиарда рублей.

В такую же сумму оценили ущерб, который нанесло предприятие рекам Амшанка и Кердь.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбросило в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.

В апреле 2019 года жители Пронского района вновь пожаловались на загрязнение Керди.

Фото ИД «Пресса»


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