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17:16, 1 ноября 2018 571
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Завод, загрязнивший реку Кердь в Пронском районе, оштрафовали почти на четыре миллиарда 2

Завод, загрязнивший реку Кердь в Пронском районе, оштрафовали почти на четыре миллиарда

Фото: Издательство «Пресса»

Завод, загрязнивший реку Кердь в Пронском районе, оштрафовали почти на четыре миллиона. Об этом министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сообщил в письме в ответ на обращение Олега Розова.

В письме говорится, что минприроды повторно провело административное расследование в отношении ООО «Биофармкомбинат».

В отношении юрлица составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.14 для решения вопроса о приостановке деятельности завода на 90 суток.

Ущерб в 3 млрд 788 млн 6 тыс 217 рублей, нанесенный предприятием рекам Амшанка и Кердь, ООО «Биофаркомбинат» предложено возместить в добровольном порядке в течение 60 дней, в противном случае его взыщут с помощью суда.

«Поскольку нанесение вреда на такую сумму является признаком уголовного преступления, расчет ущерба направлен в СУ СКР по Рязанской области для принятия мер в рамках компетенции», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле в реке массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, произвело сброс химических веществ в реку. Протяженность загрязненного участка составила 16 км.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.


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