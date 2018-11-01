Завод, загрязнивший реку Кердь в Пронском районе, оштрафовали почти на четыре миллиарда

Завод, загрязнивший реку Кердь в Пронском районе, оштрафовали почти на четыре миллиона. Об этом министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сообщил в письме в ответ на обращение
В письме говорится, что минприроды повторно провело административное расследование в отношении ООО «Биофармкомбинат».
В отношении юрлица составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.14 для решения вопроса о приостановке деятельности завода на 90 суток.
Ущерб в 3 млрд 788 млн 6 тыс 217 рублей, нанесенный предприятием рекам Амшанка и Кердь, ООО «Биофаркомбинат» предложено возместить в добровольном порядке в течение 60 дней, в противном случае его взыщут с помощью суда.
«Поскольку нанесение вреда на такую сумму является признаком уголовного преступления, расчет ущерба направлен в СУ СКР по Рязанской области для принятия мер в рамках компетенции», — говорится в сообщении.
Напомним, в июле в реке
Позже в минприроды
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