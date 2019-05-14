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9:17, 14 мая 2019 1 064
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Прорыв канализации на Московском шоссе устранили

Прорыв канализации на Московском шоссе устранили

Прорыв канализации на Московском шоссе устранили. Об этом в понедельник, 13 мая, на встрече с Николаем Любимовым сообщил и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

Губернатор подчеркнул, что нужно быть готовым к коммунальным авариям и оперативно их ликвидировать. Он отметил, что также необходимо продолжить менять теплосети на аварийных участках.

«Соответствующая программа рассчитана на 7 лет, и в этом году значительный объем финансирования будет направлен на ремонт коллекторов», — сказал Любимов.

Напомним, коллектор прорвало в пятницу, 10 мая, примерно в 2:30. Из-за этого у лестницы на пересечении Московского и Михайловского шоссе провалился грунт. Повреждения получили три машины.

Ранее с мэрии уточнили подробности случившегося.

Данных о пострадавших у чиновников нет. При этом в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина попал в яму с канализационными стоками.

Ранее сообщали, что прорыв устранят к вечеру субботы, 11 мая.


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