Прорыв канализации на Московском шоссе устранили

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Губернатор подчеркнул, что нужно быть готовым к коммунальным авариям и оперативно их ликвидировать. Он отметил, что также необходимо продолжить менять теплосети на аварийных участках.
«Соответствующая программа рассчитана на 7 лет, и в этом году значительный объем финансирования будет направлен на ремонт коллекторов», — сказал Любимов.
Напомним, коллектор
Ранее с мэрии уточнили
Данных о пострадавших у чиновников нет. При этом в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.