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Прорыв канализации на Московском шоссе устранят к вечеру субботы, 11 мая. Об этом сообщили в рязанской мэрии.
Сотрудники «Водоканала» будут работать на месте аварии круглосуточно.
Напомним, коллектор
Ранее с мэрии уточнили
Данных о пострадавших у чиновников нет. При этом в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина
Фото группы «
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.