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10:24, 10 мая 2019 4 682
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Рязанец попал в яму с канализационными стоками. Видео

Рязанец попал в яму с канализационными стоками. Видео

Ночью в пятницу, 10 мая, в районе путепровода на Московском шоссе прорывало коллектор. В образовавшейся из-за провала яме с нечистотами оказался мужчина. В группе «Подслушано у водителей в Рязани» опубликовали ролик, на котором видно, как горожанин выбирается из огромной лужи с канализационными стоками. Неподалеку заметен провалившийся велосипед.

Напомним, авария произошла примерно в 2:30. Из-за этого у лестницы на пересечении Московского и Михайловского шоссе провалился грунт. В мэрии уточнили подробности случившегося. В администрации сообщили, что повреждения получили три машины. Данных о пострадавших у чиновников нет.


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