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Из-за прорыва канализации на Московском шоссе повреждения получили три машины. Их отбуксировали муниципальные эвакуаторы, сообщили в рязанской мэрии.
В пятницу, 10 мая, примерно в 2:30 в районе путепровода
Ранее в СМИ появилась информация о двух провалившихся в яму пешеходах. В администрации отметили, что по этому поводу пока никто не обращался.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.