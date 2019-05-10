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9:39, 10 мая 2019 5 557
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В рязанской мэрии прокомментировали прорыв канализации на Московском шоссе

В рязанской мэрии прокомментировали прорыв канализации на Московском шоссе

В рязанской мэрии прокомментировали прорыв канализации на Московском шоссе. Авария произошла в пятницу, 10 мая, примерно в 2:30.

В районе путепровода прорвало коллектор. Из-за этого у лестницы на пересечении Московского и Михайловского шоссе провалился грунт.

На место выезжали специалисты управления энергетики и ЖКХ, «Водоканала», Дирекции благоустройства города, а также подрядная организация. Муниципальные эвакуаторы убрали машины из зоны подтопления.

Прорыв локализовали в 5:30. Дорогу очистили от песка и камней. Специалисты «Водоканала» работают в штатном режиме, они не будут разрывать дорогу.

«Потребители от воды не отключены. Движение транспорта открыто», — добавили в мэрии.

Из-за прорыва канализации повреждения получили три машины.

Позже появился ролик, на котором видно, как из ямы с нечистотами вылезает мужчина.

Фото группы «Подслушано у водителей в Рязани»


© RZN.info

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