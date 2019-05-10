В рязанской мэрии прокомментировали прорыв канализации на Московском шоссе

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В рязанской мэрии прокомментировали
В районе путепровода прорвало коллектор. Из-за этого у лестницы на пересечении Московского и Михайловского шоссе провалился грунт.
На место выезжали специалисты управления энергетики и ЖКХ, «Водоканала», Дирекции благоустройства города, а также подрядная организация. Муниципальные эвакуаторы убрали машины из зоны подтопления.
Прорыв локализовали в 5:30. Дорогу очистили от песка и камней. Специалисты «Водоканала» работают в штатном режиме, они не будут разрывать дорогу.
«Потребители от воды не отключены. Движение транспорта открыто», — добавили в мэрии.
Из-за прорыва канализации повреждения получили
Позже появился ролик, на котором видно, как из ямы с нечистотами
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.