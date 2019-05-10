На Московском шоссе прорвало канализацию

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Вечером в четверг, 8 мая, на Московском шоссе под путепроводом у вокзала «Рязань-2» прорвало канализацию. Видео появились в группах «
По словам очевидцев, утром в пятницу, 9 мая, проезд по этому участку не затруднен. Это также подтверждают данные уличных камер видеонаблюдения.
Официальной информации пока нет.
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