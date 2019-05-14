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11:20, 14 мая 2019 2 845
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На Московском шоссе прорвало водопровод

На Московском шоссе прорвало водопровод

Утром во вторник, 14 мая, на перекрестке Московского и Михайловского шоссе прорвало водопровод. Об этом сообщили в горадминистрации.

Из-за подмыва грунта на участке просел асфальт. Место аварии огородили.

В мэрии отметили, что движение транспорта на Московском шоссе открыто, потребителей не отключали от воды.

Аварийный участок разроют ночью, чтобы не препятствовать движению. Работы планируют завершить к утру 15 мая.

Ранее сообщалось, что на этом же месте устранили прорыв канализации.

Напомним, коллектор на Московском шоссе прорвало в пятницу, 10 мая, примерно в 2:30. Из-за этого у лестницы на пересечении Московского и Михайловского шоссе провалился грунт. Повреждения получили три машины.

Ранее с мэрии уточнили подробности случившегося.

Данных о пострадавших у чиновников нет. При этом в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина попал в яму с канализационными стоками.

Ранее сообщали, что прорыв устранят к вечеру субботы, 11 мая.


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