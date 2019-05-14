На Московском шоссе прорвало водопровод

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Утром во вторник, 14 мая, на перекрестке Московского и Михайловского шоссе прорвало водопровод. Об этом сообщили в горадминистрации.
Из-за подмыва грунта на участке просел асфальт. Место аварии огородили.
В мэрии отметили, что движение транспорта на Московском шоссе открыто, потребителей не отключали от воды.
Аварийный участок разроют ночью, чтобы не препятствовать движению. Работы планируют завершить к утру 15 мая.
Ранее сообщалось, что на этом же месте
Напомним, коллектор на Московском шоссе
Ранее с мэрии уточнили
Данных о пострадавших у чиновников нет. При этом в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина
Ранее сообщали, что прорыв
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.