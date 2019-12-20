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22:02, 20 декабря 2019 309
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Варламов включил открытие парковки около рязанского завода в антирейтинг года

Варламов включил открытие парковки около рязанского завода в антирейтинг года

Блогер Илья Варламов включил открытие парковки около завода «Красное знамя» в Рязани в топ-10 «великих открытий российских чиновников за 2019 год». Рейтинг он опубликовал в своем дневнике на LiveJournal.

Варламов упомянул, что на открытие съехались рязанские власти и представители завода. Блогер назвал ситуацию абсурдной.

«И знаете, что открыла рязанская элита? Вот это. Продолжаем повышать градус абсурда…», — написал Варламов.

Отметим, что парковку на 200 машин около завода «Красное знамя» открыли в конце прошлого года.

Напомним, Варламов раскритиковал Рязань после визита в начале октября 2019 года. По его словам, город превращают в «рядовую вычурную замухрышку».

Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер заявил, что «губернатор Рязанской области ненавидит его и Рязань». Позже Варламов записал видеообращение к рязанским властям и ответил на оскорбления рязанцев.

Фото со страницы Илья Варламова на LiveJournal


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