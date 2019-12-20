Варламов включил открытие парковки около рязанского завода в антирейтинг года

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Блогер Илья Варламов включил открытие парковки около завода «Красное знамя» в Рязани в топ-10 «великих открытий российских чиновников за 2019 год». Рейтинг он опубликовал в своем
Варламов упомянул, что на открытие съехались рязанские власти и представители завода. Блогер назвал ситуацию абсурдной.
«И знаете, что открыла рязанская элита? Вот это. Продолжаем повышать градус абсурда…», — написал Варламов.
Отметим, что парковку на 200 машин около завода «Красное знамя»
Напомним, Варламов
Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер
Фото со страницы Илья Варламова на LiveJournal
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