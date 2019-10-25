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16:51, 25 октября 2019 139
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Илья Варламов выложил видео из Рязани

Илья Варламов выложил видео из Рязани

Блогер Илья Варламов выложил видео из Рязани, ролик появился на YouTube в пятницу, 25 октября.

В описании к видео Варламов добавил, что Рязань стремительно теряет идентичность и самобытность.

«На месте деревянного русского зодчества в Рязани растут многоэтажные дворцы, пародирующие архитектуру Франции или Голландии. Я не знаю, как так получилось. Почему в Рязани стыдятся своей истории? Почему они так спешат стереть и уничтожить свое прошлое, построив на руинах Диснейленд? Все, что осталось — в плохом состоянии, и где-то стыдливо возводят новодел», — подчеркнул он.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов ответил на критику Ильи Варламова и прокомментировал «взгляд со стороны» от блогера.


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