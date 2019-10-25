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Блогер Илья Варламов выложил видео из Рязани, ролик
В описании к видео Варламов добавил, что Рязань стремительно теряет идентичность и самобытность.
«На месте деревянного русского зодчества в Рязани растут многоэтажные дворцы, пародирующие архитектуру Франции или Голландии. Я не знаю, как так получилось. Почему в Рязани стыдятся своей истории? Почему они так спешат стереть и уничтожить свое прошлое, построив на руинах Диснейленд? Все, что осталось — в плохом состоянии, и где-то стыдливо возводят новодел», — подчеркнул он.
Напомним, ранее губернатор Николай Любимов ответил на
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