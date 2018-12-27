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16:39, 27 декабря 2018 203
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Около завода «Красное знамя» появилась парковка на 200 машин. Фото

Около завода «Красное знамя» появилась парковка на 200 машин. Фото

Фото: Администрация Рязани

В четврег, 27 декабря, на территории, прилегающей к заводу «Красное знамя» открыли парковку на 200 машиномест. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В открытии поучаствовали и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, гендиректор завода Алексей Рощин, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской гордумы Сергей Дейнего, префект района Сергей Горбунов.

Как отметил Сергей Карабасов, улица Шабулина была сильно загружена из-за неорганизованной парковки транспорта.

Мэрия выделила территорию, на которой предприятие организовало парковку.

В следующем году там установят дополнительное освещение, озеленят участок.

«Уверен, что совместными усилиями и при взаимодействии власти и бизнеса удастся реализовать еще немало важных социальных проектов, в том числе в части благоустройства городских территорий», — подчеркнул Сергей Карабасов.

Алексей Рощин поблагодарил мэрию за помощь и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.


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