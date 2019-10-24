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8:39, 24 октября 2019 481
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«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова

«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова

Фото: Ru.wikipedia.org

Блогер Илья Варламов ответил на высказывание губернатора Николая Любимова. Статью он опубликовал в своем блоге во вторник, 23 октября.

Ранее Варламов приезжал в Рязань и после этого написал, что город теряет свой исторический облик.

Любимов прокомментировал «взгляд со стороны» от блогера. Он отметил, что деревянные дома, о потере которых говорил Варламов, снесли 30-40 лет назад в 80-х годах.

«Губернатор считает, что все уничтожили в 80-е. Он либо плохо знает историю Рязани, либо врёт. Потому что наиболее активное уничтожение Рязани ведется именно в последние годы. Да, в советское время тоже сносили отдельные дома, но массовое уничтожение русской истории началось уже в нулевые и продолжается прямо сейчас», — ответил на этот раз блогер.

Варламов сделал подборку фотографий деревянных зданий, которые Рязань потеряла в последние годы. Всего в ней больше 50 домов.

Блогер заключил, что «Рязань могла бы быть прекрасным историческим городом, куда приезжали бы туристы со всего мира».

«Они гуляли бы по старым улочкам, в городе бы развивался малый и средний бизнес. Рязань могла бы стать великим историческим городом наравне с японским Киото или греческой Ией (Санторин). Но варвары лет через десять превратят Рязань в безликий второсортный город без прошлого и будущего», — написал Варламов.


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