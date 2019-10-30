«Фан-клуб губернатора еще и разговаривает». Варламов ответил на оскорбления рязанцев

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Илья Варламов ответил на оскорбления рязанцев в соцсетях и мессенджерах. Блогер
Варламов раскритиковал
По словам Варламова, от его критики губернатора «пытался защитить» фан-клуб.
«Около каждого крупного чиновника вьются всякие охламоны, которые обещают отстаивать его репутацию в сети и всячески прославлять заказчика, — считает Варламов. — Работают в этом бизнесе ничего собой не представляющие д****ы, которые максимум, на что способны — покупать ботов, изображая активную деятельность. Заказчик чаще всего не разбирается в том, что такое соцсети и как надо работать в интернете, поэтому его как лоха доят, подсовывая липовые отчеты».
Блогер привел скрин сообщения, где его называют «героем желтой прессы», «безработным и беззаботным человеком».
«Выглядит это так: дуралей, которому нечем заняться и от безделья, он праздно шатается по городам и пытается срубить бабла и убить параллельно время, а НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ в тоже самое время работает по 6 дней в неделю, приходя домой только поспать, трудясь для нас с вами», — приводит Варламов цитату из группы «Николай Любимов — губернатор, я за новую жизнь!». — Так и хочется вставить соску в рот Илюше, предварительно смазав ее суперклеем, что рязанцы и сделают в следующий раз, когда гражданин Варламов приедет к нам и будет критиковать нашу уважаемую власть".
Блогер также упомянул рассуждения в Telegram-канале о том, что якобы берет 1,2 миллиона за «положительный отзыв» о городе. Кроме того, Варламов показывает скриншоты сообщений, где обсуждают его «зоологический индивидуализм и звериную ненависть к жизни русских городов».
«Всей этой показухой занимаются враги России, — заключил Илья Варламов. — Они пользуются тем, что люди у нас добрые и терпеливые, поэтому можно годами с***ь им в уши и рассказывать, какой губернатор замечательный, а все беды — от либералов и блогеров».
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