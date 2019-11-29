RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Суд отклонил жалобу рязанского завода на штраф в четыре миллиарда за загрязнение реки Кердь. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.
Апелляцию рассмотрели в четверг, 28 ноября.
Ранее минприроды выиграло суд у ООО «Биофармкомбинат», который загрязнял реку в Михайловском районе, но предприятие обжаловало штраф в 3,8 миллиарда рублей.
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях разместили видео и пожаловались на сбросы в воду химических отходов.
Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбрасывало в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.
Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские тхэквондисты завоевали в Тель-Авиве три «серебра» и «бронзу»
|
cледующая новость →В Рязани осудили организаторов незаконной миграции
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.