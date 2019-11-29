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10:58, 29 ноября 2019 405
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Суд отклонил жалобу рязанского завода на штраф в четыре миллиарда за загрязнение реки Кердь

Суд отклонил жалобу рязанского завода на штраф в четыре миллиарда за загрязнение реки Кердь

Фото: Издательство «Пресса»

Суд отклонил жалобу рязанского завода на штраф в четыре миллиарда за загрязнение реки Кердь. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.

Апелляцию рассмотрели в четверг, 28 ноября.

Ранее минприроды выиграло суд у ООО «Биофармкомбинат», который загрязнял реку в Михайловском районе, но предприятие обжаловало штраф в 3,8 миллиарда рублей.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях разместили видео и пожаловались на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбрасывало в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.


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