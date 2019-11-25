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11:49, 25 ноября 2019 676
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Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана попросил отпустить его под домашний арест 2

Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана попросил отпустить его под домашний арест

Подозреваемый в убийстве ветерана и его супруги Максим Куприн попросил отпустить его под домашний арест. В понедельник, 25 ноября, суд начал рассматривать заседании о продлении меры пресечения для 19-летнего рязанца.

Куприн заявил, что имеет постоянное место жительства в Рязани, а прописан в селе Гремяки Пронского района.

В ходе заседания подсудимый вел себя спокойно, но иногда путался в ответах на вопросы. В частности, он ошибочно заявил, что ему еще не предъявили обвинение.

Также он не ответил на вопрос судьи: «По какой причине совершаете кражи, если имеете работу и постоянный доход?»

Следователь с ходатайством Куприна и его адвоката не согласился и потребовал продлить арест на месяц — до 27 декабря. По мнению следствия, подсудимый «не контролирует свое поведение и опасен для общества».

Эту позицию поддержало и гособвинение. Судья удалилась в совещательную комнату, решение огласят позже.

Отметим, что журналистам запретили фотографировать во время заседания.

Позже стало известно, что Куприну отказали в домашнем аресте.

Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях. Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством.


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