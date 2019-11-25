Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана попросил отпустить его под домашний арест

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Подозреваемый в убийстве ветерана и его супруги Максим Куприн попросил отпустить его под домашний арест. В понедельник, 25 ноября, суд начал рассматривать заседании о продлении меры пресечения для 19-летнего рязанца.
Куприн заявил, что имеет постоянное место жительства в Рязани, а прописан в селе Гремяки Пронского района.
В ходе заседания подсудимый вел себя спокойно, но иногда путался в ответах на вопросы. В частности, он ошибочно заявил, что ему еще не предъявили обвинение.
Также он не ответил на вопрос судьи: «По какой причине совершаете кражи, если имеете работу и постоянный доход?»
Следователь с ходатайством Куприна и его адвоката не согласился и потребовал продлить арест на месяц — до 27 декабря. По мнению следствия, подсудимый «не контролирует свое поведение и опасен для общества».
Эту позицию поддержало и гособвинение. Судья удалилась в совещательную комнату, решение огласят позже.
Отметим, что журналистам запретили фотографировать во время заседания.
Позже стало известно, что Куприну
Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани массово отключили холодную воду
|
cледующая новость →В Рязани из окна многоэтажки выпал мужчина
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.