Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец

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Подозреваемым в убийстве ветерана Макеева оказался 20-летний рязанец. Об этом утром в среду, 9 октября, сообщил
Отмечается, что в результате работы следователей, экспертов, криминалистов и полицейских задержали молодого человека 1999 года рождения. Сейчас его допрашивают.
Расследование продолжается.
Напомним, тела погибших нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
С Павлом и Риммой Макеевыми
Генпрокурора России
Губернатор Николай Любимов
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.