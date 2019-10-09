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Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством ветерана и его супруги. Региональное УМВД опубликовало ролик с допроса подозреваемого.
«Часов в десять купил наркотики… на закладки, ездил на закладки… наркотики, гашиш… — рассказал молодой человек. — Купил наркотики, все… Покурил, приехал туда, на Новаторов».
Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
На данный момент видео опубликовано на канале рязанского УМВД без звука
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?