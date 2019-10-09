Предполагаемого убийцу рязанского ветерана подозревают в нескольких преступлениях

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Предполагаемого убийцу ветерана Павла Макеева и его супруги — 20-летнего рязанца — подозревают в нескольких преступлениях. Об этом сообщила
Полицейские установили причастность задержанного к нескольким кражам и эпизодам мошенничества в отношении пожилых людей.
Рязанцев, пострадавших от действий молодого человека, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 (102/112) или
Напомним, погибших 91-летнего Павла и 89-летней Риммы Макеевых нашли в их квартире с черепно-мозговыми травмами в четверг, 26 сентября. По факту убийства возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
С убитыми
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.