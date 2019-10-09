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10:55, 9 октября 2019 500
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Предполагаемого убийцу рязанского ветерана подозревают в нескольких преступлениях

Предполагаемого убийцу рязанского ветерана подозревают в нескольких преступлениях

Предполагаемого убийцу ветерана Павла Макеева и его супруги — 20-летнего рязанца — подозревают в нескольких преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили причастность задержанного к нескольким кражам и эпизодам мошенничества в отношении пожилых людей.

Рязанцев, пострадавших от действий молодого человека, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 (102/112) или 8 (4912) 27-08-60.

Напомним, погибших 91-летнего Павла и 89-летней Риммы Макеевых нашли в их квартире с черепно-мозговыми травмами в четверг, 26 сентября. По факту убийства возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

С убитыми простились в воскресенье, 29 сентября.

О задержании подозреваемого стало известно в среду, 9 октября.


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