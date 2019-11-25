RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Суд отказал подозреваемому в убийстве рязанского ветерана в домашнем аресте. В понедельник, 25 ноября, Максиму Куприну продлили арест на месяц — до 27 декабря.
Суд почитал, что подозреваемый может воспрепятствовать производству по делу, скрыться от следствия и суда и продолжить совершать преступления.
За месяц следователи намерены получить результаты нескольких экспертиз.
Напомним, в ходе заседания Куприн
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьШиловец из-за ревности убил собутыльника
|
cледующая новость →В Спасском районе рязанец на «Рено» врезался в столб, его пассажир погиб
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.