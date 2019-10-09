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9:30, 9 октября 2019 754
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В Рязани нашли убийцу ветерана Великой Отечественной войны и его супруги

В Рязани нашли убийцу ветерана Великой Отечественной войны и его супруги

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Напомним, тела погибших нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

С Павлом и Риммой Макеевыми простились в воскресенье, 29 сентября.

Генпрокурора России попросили проконтролировать расследование убийства. Рязанская полиция взяла отпечатки пальцев и слюну у мужчин в районе убийства ветерана.

Губернатор Николай Любимов пообещал рязанцам 500 тысяч рублей за информацию о произошедшем.

Позже появились подробности.


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