В Рязани нашли убийцу ветерана Великой Отечественной войны и его супруги

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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Напомним, тела погибших нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
С Павлом и Риммой Макеевыми
Генпрокурора России
Губернатор Николай Любимов
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?