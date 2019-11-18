Живший с крысами и тараканами рязанский пенсионер вернулся в обновленную квартиру

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В понедельник, 18 ноября, слепой рязанский пенсионер Владимир Гусев вернулся в обновленную квартиру по адресу: улица Станкозаводская, дом №5/1. Его сосед Роман Фомин вместе с супругой, волонтерами и работниками управляющей компании привели ранее находившееся в антисанитарном состоянии жилище в порядок.
На вывоз из квартиры мусора и ремонт у них ушло полтора месяца. Все это время 84-летний пенсионер
В квартире Владимира Гусева провели свет, оштукатурили стены и потолки, поклеили обои, полностью заменили сантехнику в ванной. Помочь вызвались рязанские депутаты Михаил Агапкин и Сергей Дейнего, они купили товары для ремонта. Фабрика дверей «ЭльПорта» бесплатно установила входную и межкомнатные двери.
Неравнодушные рязанцы передали пенсионеру одежду, постельное белье, шторы, посуду, кровать, стол и стулья. На пожертвования соседи купили в квартиру Владимира Григорьевича газовую колонку.
Ежедневно пенсионера будет навещать соцработник из рязанского комплексного центра соцобслуживания населения.
Напомним, в октябре в сети
Корреспондент RZN.info посетила квартиру на улице Станкозаводской и выяснила
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