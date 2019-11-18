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18:53, 18 ноября 2019 612
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Живший с крысами и тараканами рязанский пенсионер вернулся в обновленную квартиру

Живший с крысами и тараканами рязанский пенсионер вернулся в обновленную квартиру

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 18 ноября, слепой рязанский пенсионер Владимир Гусев вернулся в обновленную квартиру по адресу: улица Станкозаводская, дом №5/1. Его сосед Роман Фомин вместе с супругой, волонтерами и работниками управляющей компании привели ранее находившееся в антисанитарном состоянии жилище в порядок.

На вывоз из квартиры мусора и ремонт у них ушло полтора месяца. Все это время 84-летний пенсионер находился в больнице.

В квартире Владимира Гусева провели свет, оштукатурили стены и потолки, поклеили обои, полностью заменили сантехнику в ванной. Помочь вызвались рязанские депутаты Михаил Агапкин и Сергей Дейнего, они купили товары для ремонта. Фабрика дверей «ЭльПорта» бесплатно установила входную и межкомнатные двери.

Неравнодушные рязанцы передали пенсионеру одежду, постельное белье, шторы, посуду, кровать, стол и стулья. На пожертвования соседи купили в квартиру Владимира Григорьевича газовую колонку.

Ежедневно пенсионера будет навещать соцработник из рязанского комплексного центра соцобслуживания населения.

Напомним, в октябре в сети опубликовали видео из квартиры, в которой пожилой рязанец жил с крысами, тараканами, клопами. На следующий день мэрия начала уборку в запущенном жилище. Из помещения вывезли 40 кубометров мусора, а затем провели санитарную дезинфекцию и ремонт.

Корреспондент RZN.info посетила квартиру на улице Станкозаводской и выяснила причины, по которым пенсионер оказался в антисанитарных условиях.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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