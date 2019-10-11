Мэрия начала уборку в квартире рязанского пенсионера, который живет в грязной квартире с крысами

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Фото: Администрация Рязани
В квартире рязанского пенсионера, который живет в грязной квартире в доме №5/1 по улице Станкозаводской, началась уборка. Об этом сообщил
Горадминистрация отметила, что мужчина 1935 года рождения живет в квартире, находящейся в запущенном состоянии. В помещении отсутствует газ и электричество. С прошлой недели рязанец находится на лечении в стационаре больницы №5.
В пятницу, 11 октября, представители мэрии провели совещание по ситуации.
По информации районной префектуры днем раньше из квартиры вывезли 16 кубометров мусора. Уборка продолжается.
Помещения продезинфицируют, после чего обследуют на возможность восстановления коммуникаций и ремонта.
Также на совещании обсудили семейную ситуацию пенсионера, оформление ему инвалидности и перевода, при его согласии, в специализированное учреждение или оказания патронажной помощи на дому.
«Все наши службы должны работать сообща, чтобы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем», — подчеркнула заместитель главы администрации Надежда Штевнина.
Напомним, информация о пенсионере
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».