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13:34, 29 октября 2019 253
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Захламленную квартиру слепого рязанского пенсионера начали ремонтировать

Захламленную квартиру слепого рязанского пенсионера начали ремонтировать

Захламленную квартиру слепого рязанского пенсионера в доме №5/1 по улице Станкозаводской начали ремонтировать. Об этом RZN.info рассказал его сосед Роман Фомин.

В квартиру 84-летнего Владимира Гусева завезли стройматериалы. Рабочие от управляющей компании приступили к ремонту гостиной: начали смывать грязь и шпаклевать стены. Также планируют побелить потолок, поклеить обои и провести электричество.

Фомин рассказал, что неравнодушные люди пожертвовали в помощь пенсионеру шесть тысяч рублей. На них купили газовую колонку и оплатили услуги грузотакси, чтобы перевезти мебель. Для обустройства квартиры рязанцы передали сантехнику, межкомнатные двери, кровать, телевизор, стол и стулья.

Собеседник отметил, что Гусеву еще нужны входная дверь, холодильник, стиральная машина, люстры, кастрюли и сковороды. Также пенсионер нуждается в одежде 48 размера.

Все желающие помочь пенсионеру вещами или деньгами могут связаться с Фоминым по телефону: +7 (991) 116-79-56 или сделать перевод на карту Сбербанка: 42 76 85 30 15 23 21 93, Роман Игоревич Фомин.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео из квартиры, в которой пожилой рязанец жил с крысами, тараканами, клопами. На следующий день мэрия начала уборку в запущенном жилище. Из квартиры вывезли 40 кубометров мусора, а затем провели санитарную дезинфекцию. Сосед пенсионера рассказал о его состоянии.

Корреспондент RZN.info посетила квартиру на Станкозаводской и выяснила причины, по которым пенсионер оказался в антисанитарных условиях.

Фотографии Романа Фомина


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