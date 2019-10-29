Захламленную квартиру слепого рязанского пенсионера начали ремонтировать

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Захламленную квартиру слепого рязанского пенсионера в доме №5/1 по улице Станкозаводской начали ремонтировать. Об этом RZN.info рассказал его сосед Роман Фомин.
В квартиру 84-летнего Владимира Гусева завезли стройматериалы. Рабочие от управляющей компании приступили к ремонту гостиной: начали смывать грязь и шпаклевать стены. Также планируют побелить потолок, поклеить обои и провести электричество.
Фомин рассказал, что неравнодушные люди пожертвовали в помощь пенсионеру шесть тысяч рублей. На них купили газовую колонку и оплатили услуги грузотакси, чтобы перевезти мебель. Для обустройства квартиры рязанцы передали сантехнику, межкомнатные двери, кровать, телевизор, стол и стулья.
Собеседник отметил, что Гусеву еще нужны входная дверь, холодильник, стиральная машина, люстры, кастрюли и сковороды. Также пенсионер нуждается в одежде 48 размера.
Все желающие помочь пенсионеру вещами или деньгами могут связаться с Фоминым по телефону:
Напомним, ранее в сети
Корреспондент RZN.info
Фотографии Романа Фомина
© RZN.info
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