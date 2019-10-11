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13:41, 11 октября 2019 289
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В Рязани парализованный и слепой пенсионер живет в грязной квартире с крысами

В Рязани парализованный и слепой пенсионер живет в грязной квартире с крысами

В Рязани парализованный и слепой пенсионер живет в квартире с крысами, тараканами, клопами. Информация об этом появилась «ВКонтакте».

Пользователи соцсети рассказали, что в доме №5/1 по улице Станкозаводской в квартире на первом этаже живут 84-летний отец и 56-летний сын. В сообщении отметили, что последний на данный момент находится в «психушке», а его парализованный и слепой отец, благодаря усилиям соседей и префектуре, с истощением в больнице.

Квартира находится в антисанитарном состоянии: захламлена вещами с помойки, в подпол выбрасывали бытовые отходы.

Запах из квартиры распространился на весь подъезд. Соседи пытались обратиться в правоохранительные органы, соцзащиту, управление Роспотребнадзора по региону.

«Помощь от них исходит „уклончиво“. На данный момент вопрос не решен. Отца 1935 года рождения на днях вернут из больницы в эту захламленную квартиру», — отмечается в сообщении.

Напомним, в прошлом году волонтеры отремонтировали квартиру пенсионерке, которая полгода жила в выгоревшей квартире без окна. В этом году пенсионерка скончалась.


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