«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

В октябре рязацев шокировало опубликованное в соцсетях видео с антисанитарными условиями, в которых на протяжении длительного времени жил 84-летний слепой и парализованный старик. О проблеме рассказал Роман Фомин, житель дома №5/1 по улице Станкозаводской, сосед пожилого рязанца. Он показал квартиру захламленную вещами с помойки, бытовыми отходами, тараканами и крысами, которую пенсионер Владимир Гусев делил с 56-летним сыном Игорем, инвалидом второй группы, состоящим на учете в психдиспансере. Корреспондент RZN.info посетила квартиру на Станкозаводской и поговорила с автором видеоролика о том, как случилось, что жилище его соседей превратилось в помойку и почему об этом пришлось рассказать в соцсетях.

Старший по подъезду Роман Фомин рассказал, что неприятный запах из квартиры, расположенной на первом этаже, доносился на весь подъезд. Страдая от зловония, соседи в сопровождении участкового, сотрудников управляющей компании и соцработников на протяжении четырех лет, безуспешно пытались попасть в жилище, чтобы решить проблему, но сын пенсионера отказывался от любой помощи и прогонял непрошенных гостей. В октябре Игоря Гусева положили в психиатрическую больницу. Его беспомощный отец, запутавшись в грязных лохмотьях, на руках дополз до двери и попросил соседей о помощи. Те вызвали скорую помощь, и пожилого рязанца с истощением и обезвоживанием доставили в городскую больницу №5. Тогда и появилось видео из квартиры, которую рязанские СМИ нарекли «квартирой из фильма ужасов» и «квартирой-помойкой».

Фомин признается, что жильцы дома чувствовали неприятных запах, но даже не подозревали, в каком запущенном состоянии находится квартира пенсионера и его сына. В ней нет электричества и газа, в туалете стоит унитаз, но не подведены коммуникации, из-за протекающих труб на кухне сгнили и провалились в подвал доски. Оттуда в квартиру потянулись тараканы, клопы и крысы. В коридоре со стен обвалилась штукатурка, обнажив кирпичную кладку. Обои сохранились лишь в нескольких местах. Рисунок на них скрылся под экскрементами насекомых и гирляндами из паутины.

Директор управляющей компании Оксана Кучинова в телефонном разговоре рассказала RZN.info, что два месяца назад в доме проводилось ежегодное техническое обслуживание. Газ в квартире пенсионера отключили из-за непригодности к использованию газового оборудования, чтобы избежать катастрофических последствий.

«По закону собственник обязан заменить оборудование — газовую плиту и колонку, так как это не является общим имуществом и управляющая компания за это не отвечает. То же самое касается света в квартире. Провода, предположительно, сгнили. Свет есть только на входе», — сказала Кучинова.

Спустя неделю Владимир Гусев пошел на поправку и дал письменное разрешение на уборку квартиры. 10 октября на место прибыли рабочие от управляющей компании и префектуры и приступили к разбору захламленного жилья. За четыре дня они вывезли сорок кубометров мусора из квартиры и расположенного под ней подвала.

Роман Фомин вспоминает, что мусор начал скапливаться в помещении примерно с 2015 года, когда Игорь Гусев перестал выпускать отца на улицу. «До тех пор, пока отец [Владимир Гусев] был ходячий, он следил за душевнобольным сыном. Но четыре года назад, Игорь перестал выпускать старика на улицу, стал насильно запирать его дома. Примерно тогда он начал таскать в квартиру мусор и появился неприятный запах», — вспоминает рязанец.

Во время уборки среди хлама рабочие обнаружили 12 гитар, баян, разобранное пианино, более сотни стеклянных банок, деревянные пеньки, ветки, колеса от мусорных баков, остатки сгнившего мяса и других продуктов питания. От жуткого запаха в процессе уборки некоторым становилось плохо.

Разбором мусорных завалов занялась управляющая компания. Оксана Кучинова рассказала, что не смогла остаться равнодушной в этой ситуации и уговорила своих сотрудников расчистить квартиру. Контейнер для сбора мусора предоставил рязанский мусорный оператор.

«Мы сами заинтересованы в том, чтобы можно было попасть в квартиру свободно, потому что под ней находится ввод холодного водоснабжения. В доме нет подвала, доступ к коммуникациям — только через квартиры первых этажей, там расположены люки, и при любой аварийной ситуации доступ к ним должен быть открыт», — пояснила директор УК.

Рассказать о проблеме в соцсетях Роман Фомин решился после того, как столкнулся с равнодушием со стороны прокуратуры, ЖКХ, соцзащиты и Роспотребнадзора. Квартира — муниципальная. По его словам, жильцы дома неоднократно обращались в различные ведомства по поводу запаха, а в прошлом году написали заявление в прокуратуру — все безрезультатно. Фомин отмечает, что ведомства стремились откреститься от проблемы и перекинуть ответственность друг на друга.

При этом соседей беспокоил не только запах в подъезде, но и неадекватное поведение Игоря Гусева. Опасаясь за себя и своих детей, жильцы одной из квартир установили на лестничной площадке видеокамеру, а всем подъездом что называется скинулись, на датчик света.

«Сосед иногда устраивал в подъезде „светомузыку“, играя с выключателем света. Неоднократно нападал на жильцов. В 2009 году у него умерла мать. После этого Игорь бросался в подъезде на каждого, кто попадался ему на глаза, со словами: „где моя мать, вы ее увели, верните ее назад“. Был случай, когда он прижал к почтовым ящикам соседку, а в другой раз — выхватил у соседской дочери сумку и вывернул наизнанку, пытаясь там отыскать пропавших котят», — вспоминает Роман. «Человек болен. Мы это понимали и неоднократно звонили в скорую помощь. Там нам предлагали вызвать полицию», — добавляет мужчина.

По словам Фомина, сосед опасался лишиться квартиры и подозревал других жильцов дома в желании отобрать у него жилье.

Последний «приступ» случился в конце сентября. «Меня и соседку он не пустил в подъезд, с криками: „нечего вам тут делать, это не ваша квартира“. Затем схватил валявшуюся неподалеку булытку, разбил и с „розочкой“ бросился на нас. Пока мы звонили в скорую и полицию, он убежал», — рассказал Фомин.

В начале октября Гусева младшего госпитализировали в психоневрологический диспансер. Его отца отвезли в городскую больницу. В региональном министрестве труда и соцзащиты RZN.info сообщили, что в настоящее время пожилого рязанца посещает сотрудник комплексного центра. В ведомстве отметили, что ранее обращений и письменных заявлений по вопросам предоставления мер соцподдержки от Владимира Гусева, его сына или иных лиц, представляющих их интересы, не поступало. Из родственников у Владимира Григорьевича — сын и два племянника. Последние с ним не общаются.

Тем временем пожилой хозяин квартиры идет на поправку. Роман рассказал, что навещал Владимира Григорьевича в больнице. Старик садится, самостоятельно ест и даже иногда возмущается. «Врачи говорили, что он требует, чтобы ему лечили зрение и не хочет возвращаться домой. Говорит, что его надо лечить», — пересказывает Фомин.

В мэрии обсудили вопрос оформления Владимиру Гусеву инвалидности и перевода, при его согласии, в специализированное учреждение или оказания патронажной помощи на дому. Социальные службы решают вопрос о принятии возможных мер по оказанию специализированной помощи сыну пенсионера. Отмечается, что управление энергетики и ЖКХ проведет санитарную дезинфекцию квартиры, после чего будет решен вопрос о восстановлении коммуникаций и проведении в ней ремонта. Помочь вызвались депутаты Михаил Агапкин и Сергей Дейнего.

Помочь семье также обещала директор управляющей компании Оксана Кучинова. В разговоре с корреспондентом RZN.info она также выразила беспокойство, что подобных квартир в Рязани — не одна.

«Знаете, соседи и даже мы, управляющая компания, — все заложники данной ситуации. Мы с вами считаем, что это мусор, а для других это, может быть, коллекция, — размышляет Кучинова. — Очень много ситуаций, когда управляющая компания не может выполнить какие-то работы. Нас не пускают люди: „мы не пустим, нам это не надо“. Это проблема, наверное, большого масштаба и нужно разбираться глубже. Многоквартирный дом — это солидарная ответственность людей. Нужно быть немного человечнее, помогать друг другу. И не нужно думать, что вас это не касается…».

Фото: Юлия Полушина, Роман Фомин, администрация Рязани.