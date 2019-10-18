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Слепой и парализованный 84-летний пенсионер Владимир Гусев из квартиры на улице Станкозаводской попросил оставить его в больнице. Об этом рассказал рязанец Роман Фомин, который навещал пожилого мужчину в медучреждении.
По его словам, Владимир Григорьевич пошел на поправку: он садится, самостоятельно ест и даже иногда возмущается.
«Врачи говорили, что он требует, чтобы ему лечили зрение и не хочет возвращаться домой. Говорит, что его надо лечить», — отметил Фомин.
«Вчера его помыли и подстригли», — добавил рязанец.
Фомин также отметил, что 17 октября в квартире пенсионера провели санитарную дезинфекцию.
Напомним, ранее в сети
На следующий день на мэрия
Корреспондент RZN.info
Фото Романа Фомина
© RZN.info
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