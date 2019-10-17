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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Илья Варламов на своем
Варламов уточнил, что два десятка лет следит за исчезновением богатой деревянной застройки.
«Рязани, конечно, надо было сохранять и охранять весь свой центр. Не отдельные дома, а целые кварталы деревянного зодчества, — считает блогер. — Должна была быть программа реновации этих кварталов. Эти дома можно и нужно реконструировать. Можно проводить туда воду, канализацию, делать в них ремонт, при этом максимально сохраняя их облик».
Он уверен, что Рязань могла бы зарабатывать не на одинаковых многоэтажках и торговых центрах, а на «цельной исторической ткани».
«В Рязань приезжали бы туристы, которые гуляли бы по историческим улицам, там развивался бы малый бизнес, — размышляет он. — В старых кварталах могли бы открываться крутые мини-отели, магазины, кафе, сохранились бы просто жилые дома».
По мнению мужчины, снося исторические здания, Рязань лишает себя потенциала.
© RZN.info
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