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22:30, 17 октября 2019 270
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Рязань методично уничтожают — блогер Илья Варламов

Рязань методично уничтожают — блогер Илья Варламов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Илья Варламов на своем сайте подвел итоги поездки в Рязань. По мнению блогера, город методично уничтожают и превращают в «рядовую вычурную замухрышку».

Варламов уточнил, что два десятка лет следит за исчезновением богатой деревянной застройки.

«Рязани, конечно, надо было сохранять и охранять весь свой центр. Не отдельные дома, а целые кварталы деревянного зодчества, — считает блогер. —  Должна была быть программа реновации этих кварталов. Эти дома можно и нужно реконструировать. Можно проводить туда воду, канализацию, делать в них ремонт, при этом максимально сохраняя их облик».

Он уверен, что Рязань могла бы зарабатывать не на одинаковых многоэтажках и торговых центрах, а на «цельной исторической ткани».

«В Рязань приезжали бы туристы, которые гуляли бы по историческим улицам, там развивался бы малый бизнес, — размышляет он. — В старых кварталах могли бы открываться крутые мини-отели, магазины, кафе, сохранились бы просто жилые дома».

По мнению мужчины, снося исторические здания, Рязань лишает себя потенциала.


© RZN.info

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