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17:21, 22 октября 2019 268
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Любимов ответил на критику Варламова

Любимов ответил на критику Варламова

Фото: Ru.wikipedia.org

Губернатор Николай Любимов ответил на критику Ильи Варламова. Во вторник, 22 октября, во время заседания правительства политик прокомментировал «взгляд со стороны» от блогера.

«Блогеры какие-то приезжают. Ну понятно, они по-своему мыслят, у них свои взгляды на это. Может, он 40 лет назад и видел деревянные дома в центре Рязани, хотя 40 лет назад ему было 10 или даже 5. Где он видел деревянные дома — не знаю. На картинках, наверное, видел», — отметил губернатор.

Любимов отметил, что деревянные дома снесли 30-40 лет назад в 80-х годах.

Напомним, в октябре блогер Илья Варламов посетил Рязань. В своей статье он рассказал, что два десятка лет следит за исчезновением богатой деревянной застройки в областном центре.


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