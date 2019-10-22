Любимов ответил на критику Варламова

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
Губернатор Николай Любимов ответил на критику Ильи Варламова. Во вторник, 22 октября, во время заседания правительства политик прокомментировал «взгляд со стороны» от блогера.
«Блогеры какие-то приезжают. Ну понятно, они по-своему мыслят, у них свои взгляды на это. Может, он 40 лет назад и видел деревянные дома в центре Рязани, хотя 40 лет назад ему было 10 или даже 5. Где он видел деревянные дома — не знаю. На картинках, наверное, видел», — отметил губернатор.
Любимов отметил, что деревянные дома снесли 30-40 лет назад в 80-х годах.
Напомним, в октябре блогер Илья Варламов
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа реконструкцию конезавода в Старожилове не удалось найти инвестора
|
cледующая новость →Прошлогодние финалисты рязанской НХЛ одержали по четыре победы подряд. Обзор тура
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.