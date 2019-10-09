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В среду, 9 октября, блогер Илья Варламов раскритиковал пешеходный переход в центре Рязани. В своем
Варламов сделал замечание по поводу перекрестка улиц Краснорядской и Маяковского.
«Друзья, эту улицу делали враги людей, потому что здесь безумно сделаны пешеходные переходы. Их нет там, где они нужны. Люди постоянно ее перебегают в неположенном месте, рискуя попасть под машину. Кроме того, неправильно настроены светофорные фазы. Видите, люди начинают переходить на красный, потому что ждать по несколько минут на пустой дороге — не годится. Это хороший пример того, как опасная среда провоцирует людей нарушать», — рассказал он.
Ранее Варламов побывал на заводе «Технониколь» и погулял в центре Рязани: по улицам Вознесенской, Щедрина и Соборной.
Около кремля он
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.