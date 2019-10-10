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16:42, 10 октября 2019 282
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Учительница и односельчанка рассказали об обвиняемом в убийстве рязанского ветерана

Учительница и односельчанка рассказали об обвиняемом в убийстве рязанского ветерана

Знакомые Максима Куприна, обвиняемого в убийстве рязанского ветерана и его супруги, рассказали о нем. Молодой человек окончил малинищинскую среднюю общеобразовательную школу в Пронском районе. После девятого класса ушел в рязанский строительный колледж.

Школьная учительница Куприна [имя просила не называть — прим. редакции] рассказала корреспонденту RZN.info, что «парень далеко неглупый».

«Больше ленился. Всегда принимал участие в жизни класса, никогда ни в чем не отказывал. Класс был очень дружный, лидеров не было. Не могу в это поверить…» — добавила она.

Жительница села Гремяки Марина Мартынова рассказала, что знает Куприна с детства.

«Дружили в одной компании, оба с одной деревни, никогда не слышала, чтобы он что-то плохое кому-либо сделал, очень хороший молодой человек был. Я не верю до сих пор в это, в чем его обвиняют и не поверю, пока он лично, наверное, мне не скажет это, но он, наверное, и не скажет уже. Если же это он сделал, то пусть несет наказание», — сказала девушка.

По словам Мартыновой, Куприн рос без матери с отцом, мачехой и сводным братом. О том, что Максим употреблял наркотики, подруга детства не знала.

«При мне он лично не употреблял, и я не слышала, чтобы он их употреблял. Сами знаете, деревня маленькая, сразу слухи бы были», — отметила рязанка.

Обвиняемый жил в Семчине, где вместе со своей девушкой снимал квартиру.

«Последний раз видела его в конце лета, жил с девушкой, снимал квартиру, хорошо выглядел, постояли пообщались с ним, на вид и характер такой же, как и всегда», — заключила односельчанка.

Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По данным источника RZN.info, ветерана и его супругу до смерти забили молотком.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях. Его судили за кражу.

Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством ветерана и его супруги. Его арестовали.


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