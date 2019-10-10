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12:08, 10 октября 2019 212
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Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана ранее судили за кражу

Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана ранее судили за кражу

Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана и его супруги ранее судили за кражу. В марте 2019 года Московский суд Рязани признал Максима Куприна виновным в краже денег.

По версии следствия, 20-летний подсудимый похитил из квартиры знакомой розовую папку с деньгами, пока та готовила для него на кухне.

В суде Куприн свою вину признал и попросил рассмотреть дело без доказательств и свидетелей, в особом порядке.

Суд ходатайство удовлетворил и признал его виновным по части 2 статьи 158 УК («Кража, совершенная причинением значительного ущерба гражданину»).

Куприну назначили наказание в виде исправительных работ на год с вычетом десяти процентов из зарплаты.

Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По данным источника RZN.info, ветерана и его супругу до смерти забили молотком.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях.

Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством ветерана и его супруги. Его арестовали.


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