Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана ранее судили за кражу

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Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана и его супруги ранее судили за кражу. В марте 2019 года Московский суд Рязани признал Максима Куприна виновным в краже денег.
По версии следствия, 20-летний подсудимый похитил из квартиры знакомой розовую папку с деньгами, пока та готовила для него на кухне.
В суде Куприн свою вину признал и попросил рассмотреть дело без доказательств и свидетелей, в особом порядке.
Суд ходатайство удовлетворил и признал его виновным по части 2 статьи 158 УК («Кража, совершенная причинением значительного ущерба гражданину»).
Куприну назначили наказание в виде исправительных работ на год с вычетом десяти процентов из зарплаты.
Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По данным источника RZN.info, ветерана и его супругу до смерти
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
Рязанец признался, что
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