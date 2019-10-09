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21:49, 9 октября 2019 282
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Подозреваемого в убийстве рязанского ветерана и его супруги арестовали

Подозреваемого в убийстве рязанского ветерана и его супруги арестовали

Подозреваемого в убийстве рязанского ветерана и его супруги арестовали. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

20-летнему рязанцу предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

«Подозреваемый отказался давать показания. Несмотря на это, совокупность собранных на первоначальном этапе доказательств позволила предъявить ему обвинение в совершении убийства двух лиц. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тела погибших тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях.

Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством ветерана и его супруги.

По данным источника RZN.info, ветерана и его супругу до смерти забили молотком.


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