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Подозреваемого в убийстве рязанского ветерана и его супруги арестовали. Об этом сообщил
20-летнему рязанцу предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
«Подозреваемый отказался давать показания. Несмотря на это, совокупность собранных на первоначальном этапе доказательств позволила предъявить ему обвинение в совершении убийства двух лиц. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, тела погибших тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября.
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
Рязанец признался, что
По данным источника RZN.info, ветерана и его супругу до смерти
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