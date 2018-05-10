«Бессмертный полк» и концерт Сосо Павлиашвили. Как Рязань отметила День Победы

Рязань отметила День Победы. Праздничные мероприятия стартовали 9 мая в 9 утра на одноименной площади.

Участники парада возложили цветы к вечному огню, прозвучали торжественные речи. Затем парадные коробки военных и силовых ведомств отправились на площадь Ленина, за ними пронесли флаги Городов-героев, Знамя Победы.

Следом шла колонна « Бессмертного полка ». В этом году в акции поучаствовали более 40 тысяч рязанцев, ее масштаб можно оценить по фото с беспилотника .

Программа праздника на площади Ленина была уже традиционной: смотр строя и песни и « Вальс победы ». Но было важное нововведение: в этом году площадь Ленина перекрыли на весь день, чтобы разместить интерактивные площадки.

Сюрпризом для рязанцев стала авиация. Над их головами на небольшой высоте пролетели самолет-заправщик Ил-78 с рязанского аэродрома и стратегический бомбардировщик Ту-160. Похоже, что «Белый лебедь» заглянул к нам в город по пути «домой» в Саратовскую область.

Еще одним местом гуляний стал сквер на Соборной, набережная Трубежа и Кремлевский вал. Там также были интерактивные площадки, работал уличный кинотеатр с фильмами о войне. Главным событием праздника здесь стала реконструкция сражения последних дней Великой Отечественной.

Вечером площадь Победы снова перекрыли: Рязань встречала курсантов училища ВДВ, вернувшихся с парада в Москве. Будущие офицеры-десантники исполнили несколько строевых песен и прошли торжественным маршем.

В колонне «Бессмертного полка» прошли около 42 тысяч рязанцев

Венчал праздник концерт на площади Ленина. Он начался вечером после общероссийской минуты молчания. Для рязанцев выступили местные коллективы, хоры и народный артист России Сосо Павлиашвили.

После исполнения «Катюши» на сцену вышла «подтанцовка» и темнокожие девушки с перьями и минимальным набором одежды, а артист перешел на собственный репертуар. Помимо самого певца для рязанцев выступили его сын и жена.

Завершился День Победы традиционным салютом. Если вы его пропустили, то можете посмотреть видео под текстом новости.