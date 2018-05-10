«Бессмертный полк» и концерт Сосо Павлиашвили. Как Рязань отметила День Победы

Рязань отметила День Победы. Праздничные мероприятия стартовали 9 мая в 9 утра на одноименной площади.
Участники парада
Следом шла колонна «
Программа праздника на площади Ленина была уже традиционной:
Сюрпризом для рязанцев стала авиация. Над их головами на небольшой высоте
Еще одним местом гуляний стал сквер на Соборной, набережная Трубежа и Кремлевский вал. Там также были интерактивные площадки, работал уличный кинотеатр с фильмами о войне. Главным событием праздника здесь стала
Вечером площадь Победы снова перекрыли: Рязань
В колонне «Бессмертного полка» прошли около 42 тысяч рязанцев
Венчал праздник концерт на площади Ленина. Он начался вечером после общероссийской минуты молчания. Для рязанцев
После исполнения «Катюши» на сцену вышла «подтанцовка» и темнокожие девушки с перьями и минимальным набором одежды, а артист перешел на собственный репертуар. Помимо самого певца для рязанцев выступили его сын и жена.
Завершился День Победы традиционным салютом. Если вы его пропустили, то можете посмотреть видео под текстом новости.