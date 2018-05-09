«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж

В Рязани в шестой раз провели акцию «Бессмертный полк». В среду, 9 мая, 42-тысячная колонна с портретами участников Великой Отечественной войны прошла по Первомайскому проспекту следом за учасниками парада.

Колонну возглавили несколько внедорожников и десантники с огромной копией Знамени Победы. Участники пели военные песни и благодарили ветеранов.

Перед началом шествия губернатор Николай Любимов призвал всех присоединиться к акции и пройти с фотографиями солдат, у которых нет родных. «Ни одно имя, ни один боец, защищавший Родину от врага не будет забыт, они в нашем общем строю навечно. Их помним мы, о них должны помнить наши дети и внуки. Это самая надежная гарантия того, что никто не забыт и ничто не забыто», — обратился он к рязанцам с трибуны.

Любимов вновь прошел в толпе горожан с супругой и детьми. Он рассказал, что дочери несли протерты прадедов — Алексея Никитина и Ивана Кузьмина, а он с женой — фотографии участников войны, у которых нет родственников: младшего лейтенанта Владимира Савукова и старшего лейтенанта Сергея Денисова. «Сергей Евдокимович Денисов — это один из героев, у которого нет родственников. Он родился в Кареево-Брыково Пронского уезда в 1914 году, а проявил себя на войне в 1943. Его батарея уничтожила на Курской дуге 27 артиллерийских танков. Он погиб в 1945 году на территории современной Польши», — рассказал губернатор.

Шествие «Бессмертного полка» завершилось на площади Соборной. В Рязани в акции поучаствовали рекордные 42 тысячи человек, во всем регионе — 100.