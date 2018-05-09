Рязанцы станцевали «Вальс победы» на площади Ленина. Акция прошла в ходе народных гуляний в среду, 9 мая. Поучаствовать в ней могли все желающие.
В День Победы на площади Ленина состоялось театрализованное представление «Здравствуй, мир». В нем поучаствовали вокальные и хореографические коллективы области.
Наряду с этим для жителей и гостей города работали интерактивные площадки и «Вахта памяти». Гостям мероприятия предложили собрать и разобрать на время автомат времен Великой Отечественной войны, попрыгать на скакалке, мелками на асфальте оставить рисунок на тему «Дня Победы», и написать пожелания мира и благополучия на специальных стендах.
Напомним, в честь праздника в Рязани прошел