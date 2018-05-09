Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:23, 9 мая 2018 932
 0    0

Рязанцы станцевали «Вальс победы» на площади Ленина

Рязанцы станцевали «Вальс победы» на площади Ленина

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанцы станцевали «Вальс победы» на площади Ленина. Акция прошла в ходе народных гуляний в среду, 9 мая. Поучаствовать в ней могли все желающие.

В День Победы на площади Ленина состоялось театрализованное представление «Здравствуй, мир». В нем поучаствовали вокальные и хореографические коллективы области.

Наряду с этим для жителей и гостей города работали интерактивные площадки и «Вахта памяти». Гостям мероприятия предложили собрать и разобрать на время автомат времен Великой Отечественной войны, попрыгать на скакалке, мелками на асфальте оставить рисунок на тему «Дня Победы», и написать пожелания мира и благополучия на специальных стендах.

Напомним, в честь праздника в Рязани прошел Парад Победы и патриотическая акция «Бессмертный полк», в котором поучаствовали губернатор Николай Любимов и тысячи рязанцев.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:52, 9 мая 2018
В Рязани встретили участников парада на Красной площади. Фоторепортаж
19:23, 9 мая 2018
Рязанцы станцевали «Вальс победы» на площади Ленина
18:41, 9 мая 2018
Экипаж МКС поздравил рязанцев с Днем Победы
18:17, 9 мая 2018
Праздник должен быть доступен для всех — Любимов
18:10, 9 мая 2018
На клепиковском кладбище убрали свалку у могилы ветерана
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде

Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде 4

В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 63 556
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 34 275
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
20:07, 2 мая 2018 26 689
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 26 253
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 473
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
Все новости
Форум