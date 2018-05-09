В Рязани начали праздновать День Победы. Фоторепортаж

В Рязани начали праздновать День Победы. Торжества в честь 73-й годовщины в среду, 9 мая, начались с возложения цветов на площади Победы.
Сперва две с половиной тысячи участников парада возложили более пяти тысяч гвоздик к подножию монумента. Затем к памятнику подошли ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцин и губернатор Николай Любимов. Также в церемонии приняли участие представители власти, епархии, общественники.
«День Победы по праву стал главным праздником в России, символом стойкости и мужества нашего народа. Война затронула каждую семью в стране, поэтому и дорог День Победы каждому из нас. Сегодня для нас дело чести сохранить историческую правду о той страшной войне, о том, какой ценой далась Победа. Память о подвиге советского солдата, защитившего мир, была и остается священной. Это пример силы духа и единства нашего народа», — заявил с трибуны Любимов.
Позже он обратился к рязанским ветеранам: «Ваше поколение сделало все возможное для спасения нашей Родины. Каждый из вас, прошедший фронтовыми дорогами и трудившийся в тылу, — настоящий пример самоотверженного служения Отчизне. Низкий вам поклон за мир, за Победу!»
После парада на площадь Ленина под аплодисменты рязанцев отправились УАЗы и автобусы с ветеранами, военная техника, а затем — «
Завершится праздник салютом на площади Ленина.