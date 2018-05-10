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9:55, 10 мая 2018 10 379
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Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео

Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Концерт в среду, 9 мая, прошел на площади Ленина после общероссийской минуты молчания.

Для рязанцев выступили местные коллективы, хоры и народный артист России Сосо Павлиашвили. После исполнения «Катюши» на сцену вышла «подтанцовка» и темнокожие девушки с перьями, а артист перешел на собственный репертуар. Помимо самого певца для рязанцев выступили сын и жена Павлиашвили.

Он назвал зрителей потрясающей публикой, а себя «старым седым грузином». В завершении часового концерта Павлиашвили встал на колени и поблагодарил рязанцев, однако последние вызвали его на бис.

Исполнив еще одну песню, артист спустился со сцены к зрителям. После выступления «звезды» рязанцев поздравили и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов и глава города Владислав Фролов.

«Слава народу-победителю, слава Рязани, слава великой и любимой России," - заявил Фролов.

Завершился концерт праздничным салютом, который продолжался более пяти минут.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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