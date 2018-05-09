В Рязани встретили участников парада на Красной площади. Фоторепортаж

В среду, 9 мая, после выступления на параде в Москве, курсанты десантного училища вернулись в Рязань и прошли маршем на площади Победы. Здесь их встретили сотни рязанцев, ветераны и представители власти.
Военные исполнили «Балладу о солдате», «Рукава» Николая Емелина, строевую песню училища, «Вперед Россия» Олега Газманова и прошли тожественным маршем. Строй с 400-ми курсантами возглавил начальник училища Алексей Рагозин. Губернатор Николай Любимов поздравил участников парада с Днем Победы и достойным выступлением в Москве.
«Вы с честью представили рязанский регион и свое родное училище. Это было почетное и успешное задание, которое вы успешно выполнили. Сегодня на Красной площади видели ветераны-фронтовики, вас приветствовал президент Владтмир Путин. Вместе с остальными родами войск вы продемонстрировали силу и мощь российской армии», — заявил губернатор.
Каждому участнику представители власти, ветераны, офицеры-десантники вручили знак об участии в параде на Красной площади.
«Мы гордимся, что именно в рязанском вузе готовят профессионалов высокого класса для защиты нашей Родины. Уверен, что вы станете достойными наследниками славы воинов Великой Отечественной войны и продолжите лучшие традиции наших дедов и прадедов», — подчеркнул Любимов.
Он подарил училищу икону Георгия Победоносца в память об отличном выступлении в Москве и заявил, что теперь это станет новой традицией.