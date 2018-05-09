Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:52, 9 мая 2018 344
 0    0

В Рязани встретили участников парада на Красной площади. Фоторепортаж

В Рязани встретили участников парада на Красной площади. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 9 мая, после выступления на параде в Москве, курсанты десантного училища вернулись в Рязань и прошли маршем на площади Победы. Здесь их встретили сотни рязанцев, ветераны и представители власти.

Военные исполнили «Балладу о солдате», «Рукава» Николая Емелина, строевую песню училища, «Вперед Россия» Олега Газманова и прошли тожественным маршем. Строй с 400-ми курсантами возглавил начальник училища Алексей Рагозин. Губернатор Николай Любимов поздравил участников парада с Днем Победы и достойным выступлением в Москве.

«Вы с честью представили рязанский регион и свое родное училище. Это было почетное и успешное задание, которое вы успешно выполнили. Сегодня на Красной площади видели ветераны-фронтовики, вас приветствовал президент Владтмир Путин. Вместе с остальными родами войск вы продемонстрировали силу и мощь российской армии», — заявил губернатор.

Каждому участнику представители власти, ветераны, офицеры-десантники вручили знак об участии в параде на Красной площади.

«Мы гордимся, что именно в рязанском вузе готовят профессионалов высокого класса для защиты нашей Родины. Уверен, что вы станете достойными наследниками славы воинов Великой Отечественной войны и продолжите лучшие традиции наших дедов и прадедов», — подчеркнул Любимов.

Он подарил училищу икону Георгия Победоносца в память об отличном выступлении в Москве и заявил, что теперь это станет новой традицией.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
19:52, 9 мая 2018
В Рязани встретили участников парада на Красной площади. Фоторепортаж
19:23, 9 мая 2018
Рязанцы станцевали «Вальс победы» на площади Ленина
18:41, 9 мая 2018
Экипаж МКС поздравил рязанцев с Днем Победы
18:17, 9 мая 2018
Праздник должен быть доступен для всех — Любимов
18:10, 9 мая 2018
На клепиковском кладбище убрали свалку у могилы ветерана
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде

Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде 4

В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 63 559
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 34 275
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
20:07, 2 мая 2018 26 689
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 26 253
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 473
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
Все новости
Форум