Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:40, 9 мая 2018 2 204
 0    0

Парад Победы. Рязанские курсанты с песнями промаршировали по городу. Фоторепортаж

Парад Победы. Рязанские курсанты с песнями промаршировали по городу. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани прошел Парад Победы, посвященный 73-й годовщине. Торжественная часть началась на площади Победы с возложения цветов к Вечному огню в среду, 9 мая.

В 11 утра зрители приветствовали участников парада на площади Ленина. В рамках празднования 9 мая состоялся смотр-конкурс «Песня в солдатском строю». Мероприятие открыли войска Рязанского территориального гарнизона, за которыми проследовал бронетранспортер-80. Затем на площадь Ленина в автомобилях УАЗ-патриот выехали ветераны Великой Отечественной войны. Их поприветствовали и вручили цветы волонтеры.

Шествие продолжили курсанты десантного училища, Академии права и управления, полицейские, спасатели, которые пронесли по площади таблички и флаги городов-героев. После них на площади появились участники акции «Бессмертный полк». С трибуны их поприветствовал губернатор Николай Любимов.

В момент торжественного шествия в небе над площадью пронеслись два самолета-участника парада на Красной площади в Москве: ИЛ-78 и ТУ-160. Наряду с этим на Параде Победы с показательными выступлениями выступили роты почетного караула десантного училища, а также взвод девушек с барабанами академии ФСИН.

Смотр-конкурс «Песня в солдатском строю» начался с песни «Служить России» в исполнении отряда юнармейского движения. За ними промаршировали учащиеся рязанских военных образовательных учреждений.

В ходе празднования Любимов предложил рязанцам на несколько минут перенестись в один из районов области. На специальных экранах горожане увидели презентацию памятника землякам-героям, уроженцам села Мокрое Сасовского района, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Памятник, построенный более сорока лет назад, разрушился от времени. К сожалению, у муниципалитета не хватило возможности своими силами его отремонтировать. Но мы нашли возможность построить новый», — рассказал губернатор.

На нем увековечили имена 133 жителей села, погибших на полях сражений. Глава региона отметил, что каждый памятник будет сохранен и отремонтирован.

«Это дань глубокого уважения подвигу нашего народа, защитившего мир от фашизма. Память о нем сохранится не только в камне или металле, но и в наших сердцах на поколения, на века», — добавил он.

Также Николай Любимов поздравил всех горожан с праздником, пожелал им здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Завершился парад награждением победителей конкурса строевой песни. Ими стали курсанты 2-го батальона рязанского училища ВДВ. Диплом за первое место им вручил губернатор Николай Любимов. Вторым местом отметили курсантов 4-го батальона. Третье место присудили сразу двум группам, участвующим в марше: курсантам 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной звезды полка и курсантам-девушкам академии ФСИН.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
18:41, 9 мая 2018
Экипаж МКС поздравил рязанцев с Днем Победы
18:17, 9 мая 2018
Праздник должен быть доступен для всех — Любимов
18:10, 9 мая 2018
На клепиковском кладбище убрали свалку у могилы ветерана
17:40, 9 мая 2018
Парад Победы. Рязанские курсанты с песнями промаршировали по городу. Фоторепортаж
17:19, 9 мая 2018
Юные кадеты возложили цветы к памятнику в Приокском
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде

Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде 4

В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 63 486
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 34 025
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
20:07, 2 мая 2018 26 672
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 26 234
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 457
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
Все новости
Форум