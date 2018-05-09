Парад Победы. Рязанские курсанты с песнями промаршировали по городу. Фоторепортаж

В Рязани прошел Парад Победы, посвященный 73-й годовщине. Торжественная часть началась на площади Победы с возложения цветов к Вечному огню в среду, 9 мая.

В 11 утра зрители приветствовали участников парада на площади Ленина. В рамках празднования 9 мая состоялся смотр-конкурс «Песня в солдатском строю». Мероприятие открыли войска Рязанского территориального гарнизона, за которыми проследовал бронетранспортер-80. Затем на площадь Ленина в автомобилях УАЗ-патриот выехали ветераны Великой Отечественной войны. Их поприветствовали и вручили цветы волонтеры.

Шествие продолжили курсанты десантного училища, Академии права и управления, полицейские, спасатели, которые пронесли по площади таблички и флаги городов-героев. После них на площади появились участники акции « Бессмертный полк ». С трибуны их поприветствовал губернатор Николай Любимов.

В момент торжественного шествия в небе над площадью пронеслись два самолета-участника парада на Красной площади в Москве: ИЛ-78 и ТУ-160. Наряду с этим на Параде Победы с показательными выступлениями выступили роты почетного караула десантного училища, а также взвод девушек с барабанами академии ФСИН.

Смотр-конкурс «Песня в солдатском строю» начался с песни «Служить России» в исполнении отряда юнармейского движения. За ними промаршировали учащиеся рязанских военных образовательных учреждений.

В ходе празднования Любимов предложил рязанцам на несколько минут перенестись в один из районов области. На специальных экранах горожане увидели презентацию памятника землякам-героям, уроженцам села Мокрое Сасовского района, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Памятник, построенный более сорока лет назад, разрушился от времени. К сожалению, у муниципалитета не хватило возможности своими силами его отремонтировать. Но мы нашли возможность построить новый», — рассказал губернатор.

На нем увековечили имена 133 жителей села, погибших на полях сражений. Глава региона отметил, что каждый памятник будет сохранен и отремонтирован.

«Это дань глубокого уважения подвигу нашего народа, защитившего мир от фашизма. Память о нем сохранится не только в камне или металле, но и в наших сердцах на поколения, на века», — добавил он.

Также Николай Любимов поздравил всех горожан с праздником, пожелал им здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Завершился парад награждением победителей конкурса строевой песни. Ими стали курсанты 2-го батальона рязанского училища ВДВ. Диплом за первое место им вручил губернатор Николай Любимов. Вторым местом отметили курсантов 4-го батальона. Третье место присудили сразу двум группам, участвующим в марше: курсантам 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной звезды полка и курсантам-девушкам академии ФСИН.