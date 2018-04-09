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8:28, 9 апреля 2018 175
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Мусоровозы в Касимове и Пасха. Обзор новостей за выходные, 7-8 апреля

Мусоровозы в Касимове и Пасха. Обзор новостей за выходные, 7-8 апреля

Прошли очередные апрельские выходные, которые порадовали рязанцев отличной погодой. Пришло время вспомнить, что произошло в этот уикенд.

Днем в субботу, 7 апреля, около свалки под Касимовом очевидцы заметили мусоровозы с московскими номерами. Любимов отправил вице-губернатора Игоря Грекова, чтобы проверить эту информацию.

Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий рассказал, что в ОКБ появится отделение сосудистой хирургии. Изменения не повлияют на работу кардиодиспансера и дадут дополнительно пространство для размещения дневного стационара.

Стало известно, что 10-летняя рязанка Ангелина Галецкая получила еще один шанс выйти в финал шоу «Голос. Дети». Руководство Первого канала приняло решение сделать еще один дополнительный тур.

А теперь о происшествиях: в воскресенье, 8 апреля, на перекрестке у ТЦ «Атрон» столкнулись автомобили Land Rover и Renault. Информации о пострадавших не поступало.

В Скопине на пожаре погибла женщина. А в Касимовском районе сгорел деревянный дом, но местные жители помешали огню распространиться на соседние постройки до приезда пожарных.

В ночь на воскресенье, 8 апреля, рязанцы встретили Пасху в Христорождественском соборе. Перед началом богослужения рязанцы со свечами в руках прошли Крестный ход вокруг собора. В торжествах поучаствовал и губернатор Николай Любимов


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«Скорую» вызывали?

«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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