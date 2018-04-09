Мусоровозы в Касимове и Пасха. Обзор новостей за выходные, 7-8 апреля

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Прошли очередные апрельские выходные, которые порадовали рязанцев отличной погодой. Пришло время вспомнить, что произошло в этот уикенд.
Днем в субботу, 7 апреля, около свалки под Касимовом очевидцы заметили мусоровозы с московскими номерами. Любимов отправил вице-губернатора Игоря Грекова, чтобы проверить эту информацию.
Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий рассказал, что в ОКБ появится отделение сосудистой хирургии. Изменения не повлияют на работу кардиодиспансера и дадут дополнительно пространство для размещения дневного стационара.
Стало известно, что 10-летняя рязанка Ангелина Галецкая получила еще один шанс выйти в финал шоу «Голос. Дети». Руководство Первого канала приняло решение сделать еще один дополнительный тур.
А теперь о происшествиях: в воскресенье, 8 апреля, на перекрестке у ТЦ «Атрон» столкнулись автомобили Land Rover и Renault. Информации о пострадавших не поступало.
В Скопине на пожаре погибла женщина. А в Касимовском районе сгорел деревянный дом, но местные жители помешали огню распространиться на соседние постройки до приезда пожарных.
В ночь на воскресенье, 8 апреля, рязанцы встретили Пасху в Христорождественском соборе. Перед началом богослужения рязанцы со свечами в руках прошли Крестный ход вокруг собора. В торжествах поучаствовал и губернатор Николай Любимов