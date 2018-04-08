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8:37, 8 апреля 2018 2 263
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Любимов отправил своего заместителя в Касимовский район после сообщений о мусоровозах из Москвы

Любимов отправил своего заместителя в Касимовский район после сообщений о мусоровозах из Москвы

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков выехал в Касимовский район, чтобы проверить информацию о мусоровозах из Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

«По этому видео не ясно, есть в них мусор или нет. Якобы они ехали на какой-то полигон. На данный момент это видео проверили, оно подтвердилось. Губернатор дал поручение вице-губернатору Игорю Грекову выехать в Касимовский район, чтобы проверить эту информацию», — заявил Арапов.

По его словам, сейчас устанавливаются владельцы этих мусоровозов, откуда они приехали, на какую свалку везли свой груз. Также выясняется, кто собственник полигона, куда направлялись машины.

«Предположительно, более уточненная информацию мы сможем предоставить ближе к понедельнику», — отметил пресс-секретарь губернатора.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в соцсетях появились фото и видео с мусоровозами, замеченными у свалки в Касимовском районе. На всех машинах были московские «номера».

30 марта на пресс-конференции губернатор Николай Любимов заявлял, что мусор из столицы не будут свозить в Рязанскую область.

Позже в СМИ появилась информация, что после скандала с полигоном ТБО в Волоколамске власти Подмосковья ведут переговоры о размещении отходов в соседних областях, в том числе Рязанской.


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2 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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