Любимов отправил своего заместителя в Касимовский район после сообщений о мусоровозах из Москвы

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков выехал в Касимовский район, чтобы проверить информацию о мусоровозах из Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.
«По этому видео не ясно, есть в них мусор или нет. Якобы они ехали на какой-то полигон. На данный момент это видео проверили, оно подтвердилось. Губернатор дал поручение вице-губернатору Игорю Грекову выехать в Касимовский район, чтобы проверить эту информацию», — заявил Арапов.
По его словам, сейчас устанавливаются владельцы этих мусоровозов, откуда они приехали, на какую свалку везли свой груз. Также выясняется, кто собственник полигона, куда направлялись машины.
«Предположительно, более уточненная информацию мы сможем предоставить ближе к понедельнику», — отметил пресс-секретарь губернатора.
Напомним, в субботу, 7 апреля, в соцсетях
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