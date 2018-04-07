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22:00, 7 апреля 2018 61
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В ОКБ появится отделение сосудистой хирургии

В ОКБ появится отделение сосудистой хирургии

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В ОКБ появится отделение сосудистой хирургии. Его туда перенесут из кардиодиспансера. Приказ о переносе уже подписали, рассказал глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий в пятницу, 6 апреля.

По его словам, данный вопрос обсуждался в министерстве на протяжении последних шести лет, его инициаторами выступили ведущие хирурги области. Для переноса отделения из кардиодиспансера в ОКБ Прилуцкий назвал несколько причин. Одна из них — жалобы со стороны рязанцев на большую очередь на операцию по венэктомии. По его словам, она расписана до сентября.

На сегодняшний день отделение сосудистой хирургии в кардиодиспансере рассчитано на 60 коек, половину из которых перенесут в ОКБ.

«Для того, чтобы развивать серьезную сосудистую хирургию, она должна быть там, где имеется нейрохирургия, где есть мощная хирургия и травматология», — добавил министр — В ОКБ есть региональный травматологический центр, который по всем приказам министерства подразумевает наличие сосудистого отделения".

Прилуцкий добавил, что изменения не повлияют на работу кардиодиспансера и дадут дополнительно пространство для размещения дневного стационара.


© RZN.info

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