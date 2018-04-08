На перекрестке у «Атрона» столкнулись «Рено» и «Ленд Ровер»

В Рязани на перекрестке у ТЦ «Атрон» столкнулись автомобили Land Rover и Renault. ДТП произошло днем в воскресенье, 8 апреля.
В результате аварии никто не пострадал. ДТП осложнило движение по улицам Ленина, Введенской и Вознесенской.
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Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина
В Рязани на перекрестке у ТЦ «Атрон» столкнулись автомобили Land Rover и Renault. ДТП произошло днем в воскресенье, 8 апреля.
В результате аварии никто не пострадал. ДТП осложнило движение по улицам Ленина, Введенской и Вознесенской.
© RZN.info
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Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»