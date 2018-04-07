Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 7 апреля 2018 1 113
 0    1

Около свалки под Касимовом заметили мусоровозы с московскими номерами

Около свалки под Касимовом заметили мусоровозы с московскими номерами

Около свалки под Касимовом заметили мусоровозы с московскими номерами. Сообщения об этом появились в группе «Типичный Касимов».

Очевидец утверждает, что машины засняли в двух километрах от полигона ТБО днем в субботу, 7 апреля.

Откуда приехали грузовики, и что они перевозили, пока неизвестно.

Напомним, 30 марта губернатор Николай Любимов заявил на пресс-конференции, что в Рязанскую область не будут свозить мусор из столицы.

«Никаких соглашений по поводу приема московского мусора у нас нет. Даже частные полигоны должны согласовывать этот вопрос. Эту ситуацию мы контролируем. Если возникнут такие попытки, то мы их будем пресекать», — сказал губернатор.

Позже в СМИ появилась информация, что после скандала с полигоном ТБО в Волоколамске власти Подмосковья ведут переговоры о размещении отходов в соседних областях, в том числе Рязанской.

Фото и видео из группы «Типичный Касимов»


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Природа и экология»
16:27, 7 апреля 2018
Около свалки под Касимовом заметили мусоровозы с московскими номерами
15:17, 7 апреля 2018
На Пасху в Рязанской области будет до +13 градусов
10:17, 7 апреля 2018
В Рязани поймали покалеченного енота
22:45, 6 апреля 2018
Рязанцев предупредили об усилении ветра
20:58, 6 апреля 2018
Паводковую ситуацию в Рязанской области оценили с вертолета
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 53 304
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
11:50, 28 марта 2018 28 123
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 24 937
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 3
13:06, 28 марта 2018 23 556
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 4
12:11, 2 апреля 2018 18 801
В Рязани сдали первый жилой комплекс класса «Антитеррор»
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 10.04.2018
Архив голосований
Форум