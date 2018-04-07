Около свалки под Касимовом заметили мусоровозы с московскими номерами. Сообщения об этом появились в группе «
Очевидец утверждает, что машины засняли в двух километрах от полигона ТБО днем в субботу, 7 апреля.
Откуда приехали грузовики, и что они перевозили, пока неизвестно.
Напомним, 30 марта губернатор Николай Любимов
«Никаких соглашений по поводу приема московского мусора у нас нет. Даже частные полигоны должны согласовывать этот вопрос. Эту ситуацию мы контролируем. Если возникнут такие попытки, то мы их будем пресекать», — сказал губернатор.
Позже в СМИ появилась информация, что после скандала с полигоном ТБО в Волоколамске власти Подмосковья
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