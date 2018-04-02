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8:07, 2 апреля 2018 704
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Открытие центра единоборств и эвакуация «Премьера». Обзор новостей за выходные, 31 марта — 1 апреля

Открытие центра единоборств и эвакуация «Премьера». Обзор новостей за выходные, 31 марта — 1 апреля

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Прошли очередные весенние выходные, которые порадовали рязанцев долгожданным потеплением. Пришло время вспомнить, что произошло в Рязани в этот уикенд.

В субботу, 31 марта, в Рязани открылся центр единоборств. Ближайшей задачей академии на 600 спортсменов является подготовка рязанцев к Олимпиаде в Токио в 2020 году. По словам Николая Любимова, президент России Владимир Путин не смог приехать на его открытие.

В выходные произошло много аварий. В ДТП в Михайловском районе погиб человек, еще трех пострадавших доставили в больницу.

В субботу вечером, 31 марта, около «Барса на Московском» столкнулись две маршрутки и внедорожник. Из-за аварии образовалась большая пробка.

В ночь на воскресенье в Михайловском районе столкнулись три автомобиля, погиб один из водителей. Позже появилось видео с места аварии.

В эту же ночь в Шацком районе автомобиль Honda врезался в столб, пострадали восемь граждан Киргизии. Четверых в тяжелом состоянии транспортировали санавиацией врачами медицины катастроф ОКБ в Рязань. На место ДТП выезжал министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

Около Кириц в воскресенье, 1 апреля, легковушка загорелась после столкновения с грузовиком, погиб водитель. Позже в автомобиль автоинспекторов, которые прибыли на место ДТП, на большой скорости врезалась Audi.

В воскресенье в Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер» из-за короткого замыкания. В МЧС сообщили, что возгорания не было и никто не пострадал.

В этот же день в Касимове горела квартира на первом этаже четырехэтажного жилого дома. По словам очевидцев, хозяин сам поджег свою квартиру и ждал пожарных с ножом в руках.


© RZN.info

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Алло, Галочка? За кого RZN.info принимают рязанцы, звонящие в редакцию

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