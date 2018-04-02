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Прошли очередные весенние выходные, которые порадовали рязанцев долгожданным потеплением. Пришло время вспомнить, что произошло в Рязани в этот уикенд.
В субботу, 31 марта, в Рязани открылся центр единоборств. Ближайшей задачей академии на 600 спортсменов является подготовка рязанцев к Олимпиаде в Токио в 2020 году. По словам Николая Любимова, президент России Владимир Путин не смог приехать на его открытие.
В выходные произошло много аварий. В ДТП в Михайловском районе погиб человек, еще трех пострадавших доставили в больницу.
В субботу вечером, 31 марта, около «Барса на Московском» столкнулись две маршрутки и внедорожник. Из-за аварии образовалась большая пробка.
В ночь на воскресенье в Михайловском районе столкнулись три автомобиля, погиб один из водителей. Позже появилось видео с места аварии.
В эту же ночь в Шацком районе автомобиль Honda врезался в столб, пострадали восемь граждан Киргизии. Четверых в тяжелом состоянии транспортировали санавиацией врачами медицины катастроф ОКБ в Рязань. На место ДТП выезжал министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.
Около Кириц в воскресенье, 1 апреля, легковушка загорелась после столкновения с грузовиком, погиб водитель. Позже в автомобиль автоинспекторов, которые прибыли на место ДТП, на большой скорости врезалась Audi.