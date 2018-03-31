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14:34, 31 марта 2018 2 549
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В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж

В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 31 марта, в Рязани открылся центр единоборств. Перед тожественной церемонией губернатор Николай Любимов осмотрел трехэтажное здание.

Экскурсию по академии олимпийского резерва для него провел ее директор Виталий Шабанов.

Любимов осмотрел боксерский и тренажерный залы, столовую, зал заседаний, посетил тренировки спортсменов и сфотографировался с ними.

Во время осмотра здания Шабанов отметил, что ближайшая задача академии на 600 спортсменов — подготовить рязанцев к Олимпиаде в Токио в 2020 году.

После экскурсии губернатор торжественно открыл центр и первые соревнования — Кубок рязанского кремля по тхэквондо.

«Рязань давно ждала центр борьбы, ведь это открывает новые возможности для развития единоборств», — заявил губернатор перед трибунами, которые вмещают 1500 человек.

Он отметил, что академию построили благодаря федеральной поддержке в размере 600 млн рублей.

«Таких центров в стране не очень много, для Рязани это колоссальное сооружение. Здесь можно заниматься не только боксом, спортивной борьбой, самбо, дзюдо и тхэквондо, а кроме того — художественной гимнастикой и игровыми видами спорта», — отметил Любимов в беседе с журналистами.

Он рассказал, что строители уложилось в сроки, а счетная палата уже проверила использование средств и не выявила нарушений.

По словам губернатора, с понедельника в центре начнутся тренировки, также в академию будут переезжать спортсмены из других залов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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