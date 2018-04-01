Появилось видео с места смертельного ДТП в Михайловском районе

Появилось видео с места ДТП в Михайловском районе,
Столкнулись Toyota Corolla и «четырнадцатая». В аварии погиб один человек, троих пострадавших доставили в Михайловскую межрайонную больницу.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Появилось видео с места ДТП в Михайловском районе,
Столкнулись Toyota Corolla и «четырнадцатая». В аварии погиб один человек, троих пострадавших доставили в Михайловскую межрайонную больницу.
© RZN.info
|
cледующая новость →В рязанском троллейбусе произошло короткое замыкание. Видео
Благодаря огромной активной аудитории соцсети превратились в перспективные рекламные площадки, способные серьезно потеснить телевидение, «наружку» и другие уже классические платформы.