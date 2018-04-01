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11:34, 1 апреля 2018 279
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Появилось видео с места смертельного ДТП в Михайловском районе

Появилось видео с места смертельного ДТП в Михайловском районе

Появилось видео с места ДТП в Михайловском районе, произошедшего вечером в пятницу, 30 марта. Ролик опубликовали «ВКонтакте».

Столкнулись Toyota Corolla и «четырнадцатая». В аварии погиб один человек, троих пострадавших доставили в Михайловскую межрайонную больницу.


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